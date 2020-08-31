Haberler Galeri Dünya Arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırdı! Sosyal medya bu itirafla ikiye bölündü...

Arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırdı! Sosyal medya bu itirafla ikiye bölündü...

Louise Hampton isimli bir sağlık çalışanı işe gitmeden önce arabasında bir video çekip Facebook hesabında paylaştı. Görüntüler 10 binlerce kez izlendi, 7 binden fazla defa paylaşıldı. Görüntüler sonrası sosyal medyayı ikiye böldü, ona destek olanlar çıktığı gibi "akıl hastanesine kapatılması gerektiğini" düşünenler de oldu. Sosyal medyadan sonra dünya basının da ilgisini çeken görüntüler ve sağlık görevlisinin açıklamaları gazetelerin birinci sayfasına yer aldı. İşte tüm dünyanın konuştuğu son dakika haberinin detayları...

31.08.2020 10:04 - Son Güncelleme: 31.08.2020 10:04
Arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırdı! Sosyal medya bu itirafla ikiye bölündü...

Otomobiline binip bir video kaydetti, ardından bunu sosyal medya hesabına yükledi. İsmini vermekten çekinmeyen bir sağlık çalışanının çektiği ve binlerce kez paylaşılan görüntüler izleyenleri ikiye böldü. Dünya basının da ilgisini çeken şoke edici açıklamalar gündem yaratırken genç kadının sözlerinin ardından hakkında soruşturma açıldı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırdı! Sosyal medya bu itirafla ikiye bölündü...

Dünya, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde görevli bir kadının yaptığı itirafı konuşuyor. Louise Hampton adlı sağlık görevlisi, Ulusal Sağlık Hizmetleri tarafından kendisine verilmiş olan sertifikayı da göstererek bir video çekti.

Arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırdı! Sosyal medya bu itirafla ikiye bölündü...

Sağlık çalışanının paylaşımı, kısa süre içerisinde binlerce kez izlendi ve viral oldu. Ardından medyanın da dikkatini çeken Louise Hampton, sadece İngiltere gazetelerinde değil, dünya gazetelerinde de birinci sayfada yer aldı.

Arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırdı! Sosyal medya bu itirafla ikiye bölündü...

Dünyanın farklı yerlerinde sokağa çıkma kısıtlamaları ve maske takma zorunluluğunu protesto eden yürüyüşler ve gösteriler devam ediyor.

Arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırdı! Sosyal medya bu itirafla ikiye bölündü...

Hafta sonu Almanya'nın başkenti Berlin'de 38 bin kişi sokaklara döküldü ve koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti. Polis ile arbede yaşayan protestoculardan 200 tanesi gözaltına alındı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edilmişti! Korkunç emri verdi: Yaklaşanı vurun!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un komaya girdiği iddia edilmişti! Korkunç emri verdi: Yaklaşanı vurun!