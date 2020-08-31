Arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırdı! Sosyal medya bu itirafla ikiye bölündü...

Dünya, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde görevli bir kadının yaptığı itirafı konuşuyor. Louise Hampton adlı sağlık görevlisi, Ulusal Sağlık Hizmetleri tarafından kendisine verilmiş olan sertifikayı da göstererek bir video çekti.