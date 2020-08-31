Arabasında çektiği video ile tüm dünyayı ayağa kaldırdı! Sosyal medya bu itirafla ikiye bölündü...
Louise Hampton isimli bir sağlık çalışanı işe gitmeden önce arabasında bir video çekip Facebook hesabında paylaştı. Görüntüler 10 binlerce kez izlendi, 7 binden fazla defa paylaşıldı. Görüntüler sonrası sosyal medyayı ikiye böldü, ona destek olanlar çıktığı gibi "akıl hastanesine kapatılması gerektiğini" düşünenler de oldu. Sosyal medyadan sonra dünya basının da ilgisini çeken görüntüler ve sağlık görevlisinin açıklamaları gazetelerin birinci sayfasına yer aldı. İşte tüm dünyanın konuştuğu son dakika haberinin detayları...
31.08.2020 10:04
- Son Güncelleme: 31.08.2020 10:04
Otomobiline binip bir video kaydetti, ardından bunu sosyal medya hesabına yükledi. İsmini vermekten çekinmeyen bir sağlık çalışanının çektiği ve binlerce kez paylaşılan görüntüler izleyenleri ikiye böldü. Dünya basının da ilgisini çeken şoke edici açıklamalar gündem yaratırken genç kadının sözlerinin ardından hakkında soruşturma açıldı. İşte detaylar...
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