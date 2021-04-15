RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD’de siyahilere yönelik bir polis şiddeti bitmiyor! Siyahi adam hastanede vurularak öldürüldü

ABD’de siyahilere yönelik bir polis şiddeti bitmiyor! Siyahi adam hastanede vurularak öldürüldü
15.04.2021 18:11
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ABD'de George Floyd ve Daunte Wright isimli siyahilerin polis tarfından öldürülmesinin ardından benzer bir olay daha yaşandı. Bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan Miles Jackson isimli siyahi, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü.


'de ve Daunte Wright isimli lerin polis tarfından öldürülmesinin ardından siyahilere yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi.

ABD'de Ülkenin Ohio eyaletinin Columbus kentinde parkta bayılan hastaneye kaldırıldı. Jackson'un hakkında arama emri olduğu ortaya çıkarken, hastaneye polis çağrıldı. Hastanede Jackson'ın üstü polisler tarafından arandı.

Polislerden biri arama esnasında arkadaşına Jackson'un silahı olduğu uyarısında bulundu.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Jackson polislerin aramaya karşı koymasının ardından polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı. Jackson, Polisin "silahını bırak" çağrısına uymadı. Polislere karşı direnen Jackson polis tarafından vurularak öldürüldü.

OLAY ANI KAMERADA
Jackson'un hayatını kaybettiği anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

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