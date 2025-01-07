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ABD’de kar fırtınasında 9 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de kar fırtınasında 9 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 13:09 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 13:09

ABD'de etkili olan kar fırtınasında 9 kişi hayatını kaybetti.

ABD, orta kesimlerinden doğusuna kadar kar fırtınasıyla mücadele ediyor. Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma birçok eyalette hayatı olumsuz etkilerken, ulaşım felç oldu. Kar yağışının yol açtığı trafik kazaları sonucu Virginia'da 3, Missouri'de 2, Kansas'ta 2, Kuzey Carolina'da 1, Batı Virginia'da 1 kişi hayatını kaybetti. Kar fırtınası nedeniyle Maryland, Virginia, Batı Virginia, Kansas, Missouri, Kentucky ve Arkansas eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Poweroutage.us sitesine göre fırtına nedeniyle 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.


Kentucky'den başkent Washington DC'ye kadar 50 milyondan fazla ABD'linin kar fırtınası uyarısı altında olduğu belirtildi.

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