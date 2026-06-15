ABD ve İran arasında tarihi imza günü: Bugün dijital ortamda imzalanacak!

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: Trump'ın yanındaki gizemli sarışınlar uzaylı mı?

Beyrut'taki saldırı sonrasında Trump'tan sert eleştiri: Bu saldırı gerçekleşmemeliydi

Beyrut'taki saldırı sonrasında Trump'tan sert eleştiri: Bu saldırı gerçekleşmemeliydi

CANLI | ABD ve İran savaşının 107 gününde iki ülke anlaştı! 14 maddelik taslak metni ortaya çıktı