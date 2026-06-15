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Tarihi anlaşma! 107 günlük ABD - İran savaşı bitti

Tarihi anlaşma! 107 günlük ABD - İran savaşı bitti

Dünyanın kilitlendiği 107 günlük ABD-İran savaşı bitti. Pakistan Başbakanı Şerif tarihi barış anlaşmasını duyururken, 14 maddelik taslak sızdı. İşte detaylar.

CANLI | ABD ve İran savaşının 107 gününde iki ülke anlaştı! 14 maddelik taslak metni ortaya çıktı
CANLI | ABD ve İran savaşının 107 gününde iki ülke anlaştı! 14 maddelik taslak metni ortaya çıktı
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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya

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