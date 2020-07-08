ABD’de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO’su İngiliz Michael Lofthouse restorandan kovuldu

08.07.2020 17:23

"Dünyanın en medeni ülkesi" ABD'yi ırkçılık virüsü sarmış durumda. California eyaletinde Silikon Vadisi’nde Solid8 şirketinin CEO’su İngiliz Michael Lofthouse, restoranda yemek yediği sırada sözlü olarak Asya kökenli bir aileyi taciz etti. Ünlü CEO Lofthouse, restorandaki bir garson tarafından kovuldu. O anlar restoranda bulunan bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Dünyada ırkçı saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. ABD'nin California eyaletinde Silikon Vadisi'nde Solid8 şirketinin CEO'su İngiliz Michael Lofthouse, geçtiğimiz cumartesi günü restoranda yemek yediği sırada sözlü ve el hareketiyle Asya kökenli bir aileyi taciz etti. O anlar restoranda bulunan bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Ünlü teknoloji şirketinin CEO'su, bir kadın garson tarafından restorandan kovuldu.

"DAVRANIŞLARIM KORKUNÇ"

Irkçı taciz görüntülerini ünlü pop şarkıcısı Kelly Clarkson tarafından sosyal medyada yayınlanmasıyla ABD gündemini meşgul eden olayla ilgili Lofthouse, basına özür açıklaması gönderdi. Lofthouse "Videodaki davranışlarım korkunç. Beni affedin" dedi.