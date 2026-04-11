ABD ile müzakereleri yürütecek İran heyeti İslamabad’a ulaştı

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki heyetin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştığı bildirildi.

ABD ile müzakereleri yürütecek İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin yer aldığı heyetin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardığı bildirildi. İran basını, İran'ın müzakerelerin başlaması için öne sürdüğü ön koşulların kabul edilmesi halinde bazı milletvekilleri ile güvenlik, siyasi, askeri, ekonomik ve hukuki komisyonların da bulunduğu heyetin görüşmelere başlayacağını duyurdu.

