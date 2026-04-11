NASA’nın Artemis II görevi başarıyla tamamlandı: 4 astronot Dünya’ya geri döndü
1 Nisan’da başlayan ve insanlık tarihinde Apollo 13’e ait olan "en uzak mesafe" rekorunu 6 bin 602 kilometre geliştirerek yenileyen dev görev, yerel saatle 17:07’de San Diego açıklarında son buldu. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen’den oluşan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, ABD Donanması tarafından denizden alınan astronotlar sağlık kontrolleri için gemiye transfer edildi. Beyaz Saray’da ağırlanmaya hazırlanan ekibin bu başarısı, NASA’nın "Mars'a giden yol Ay'dan geçer" stratejisindeki en kritik eşiği aşmasını sağladı.