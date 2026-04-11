CANLI YAYIN
Geri
NASA’nın Artemis II görevi başarıyla tamamlandı: 4 astronot Dünya’ya geri döndü

1 Nisan’da başlayan ve insanlık tarihinde Apollo 13’e ait olan "en uzak mesafe" rekorunu 6 bin 602 kilometre geliştirerek yenileyen dev görev, yerel saatle 17:07’de San Diego açıklarında son buldu. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen’den oluşan mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, ABD Donanması tarafından denizden alınan astronotlar sağlık kontrolleri için gemiye transfer edildi. Beyaz Saray’da ağırlanmaya hazırlanan ekibin bu başarısı, NASA’nın "Mars'a giden yol Ay'dan geçer" stratejisindeki en kritik eşiği aşmasını sağladı.

Bunlar da Var

Yeniden gündeme gelen CHP'nin LGBT önerisine vatandaştan sert tepki
Yeniden gündeme gelen CHP'nin LGBT önerisine vatandaştan sert tepki
Sincan'daki minibüs kazası kamerada
Sincan'daki minibüs kazası kamerada
Şahinbey'de cezaevi firarisi sevgilisini böyle esir aldı
Şahinbey'de cezaevi firarisi sevgilisini böyle esir aldı
Bursa'da kestirme yol faciası! Dere aracı yuttu: 1 ölü
Bursa'da kestirme yol faciası! Dere aracı yuttu: 1 ölü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle