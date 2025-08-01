ABD gümrük vergilerini yükseltti

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarında attığı adımlar piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Ülkenin başta Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya olmak üzere ülkelerle sağladığı ticaret anlaşmaları, piyasalarda son dönemde risk algısını bir nebze azaltırken, diğer ülkelere yönelik alınan kararlar yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

MÜZAKEREYE GİDEN DE OLDU GİTMEYEN DE



ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişikliğe gidilmesini öngören kararnameye imza attı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi. Trump'ın karşılıklılık esasına dayanan tarifelere ilişkin 2 Nisan'da yaptığı açıklamadan bu yana bazı ülkelerin ABD ile anlamlı ticaret ve güvenlik anlaşmaları yapmayı kabul ettiği ya da kabul etmenin eşiğinde olduğu belirtilen açıklamada, bazı ülkelerin müzakereler yoluyla ABD'ye bazı teklifler sunduğu, bazı ülkelerin ise ABD ile hiç müzakereye girmediği aktarıldı.

Açıklamada, Trump'ın bazı ülkeler için karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarının değiştirilmesinin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği kaydedildi. Söz konusu kararnamede yer alan ülkelerin belirtilen oranlarda gümrük vergisine tabi olacağı bildirilen açıklamada, listede yer almayan ülkelere ise yüzde 10'luk tarife uygulanacağı belirtildi.



ORANLAR YÜZDE 10 İLA YÜZDE 41 ARASINDA DEĞİŞİYOR



Trump tarafından imzalanan kararnameye göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Bu kapsamda, Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyor.



TÜRKİYE'DE DE ORAN YÜKSELTİLDİ



Türkiye'ye ise yüzde 15 ek gümrük vergisi uygulanacak. Yayımlanan kararnamenin 7 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken, Türkiye'den ABD'ye giden bütün ürünlere uygulanacağı öğrenildi.





KANADA'YA YÖNELİK TARİFE ORANI YÜZDE 35'E ÇIKARILDI

Öte yandan Trump, Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören bir kararnameyi de imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kanada'ya yönelik yeni tarife oranının 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını bildirmişti. Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak" ifadesini kullanmıştı. Açıklamada, Kanada'nın fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucuların devam eden akışını durdurmak konusunda işbirliği yapmada başarısız olduğu ve ABD'nin attığı adımlara misillemede bulunduğu belirtildi.



Kanada Başbakanı Mark Carney karar sonrası yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kanada-ABD-Meksika Anlaşması (CUSMA) kapsamında olmayan Kanada ihracatlarına uyguladığı gümrük vergilerini %35'e çıkaracağını duyurdu. Kanada hükümeti bu karardan hayal kırıklığına uğramış olsa da, ticaret hacmi bakımından dünyanın en büyük ikinci serbest ticaret anlaşması olan CUSMA'ya bağlılığımızı sürdürüyoruz." İfadelerini kullandı.





MEKSİKA'YA 90 GÜN ERTELEME



Başkan Donald Trump gümrük vergilerini açıklarken bir yandan çeşitli ülkeler ile ticaret müzakerelerini de sürdürüyor. ABD Başkanı, bir diğer sınır komşusu olan Meksika'ya olan gümrük vergilerinin yüzde 25'te tuttuğunu, daha yüksek gümrük vergileri uygulanmasını 90 gün erteleyeceğini söyledi. Karar, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile görüşmesinin ardından geldi.

DÜŞÜK TARİFELİ ÜLKELER ÜZERİNDEN TİCARETE DE CEZA UYGULANACAK



Trump yönetiminin yayımladığı açıklamada, yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak için başka bir ülke üzerinden taşınan mallara yüzde 40 oranında ceza uygulanacağı belirtildi.



ASYA BORSASI NEGATİF SEYREDİYOR

ABD'nin tarife kararlarının yanı sıra açıklanan ekonomik veriler bölge pay piyasalarında etkili oluyor. Dünya genelinde ABD tarifeleri kaynaklı risklerle dolar, diğer para birimleri karşısında güçlenirken, dolar/yen paritesi 150,9'a çıkarak 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da haziran ayında işsizlik oranı yüzde 2,5 ile önceki aya göre değişiklik göstermeyerek beklentiler dahilinde gerçekleşti. Ülkede aynı dönemde imalat sanayi PMI 48,9 ile beklentilerin sınırlı şekilde üzerinde geldi ancak önceki aya göre azaldı.

Çin'de ise temmuzda Caixin imalat sanayi PMI 49,5 seviyesiyle öngörülerin altında açıklandı. Öte yandan Çin hükümeti, gelecek ay ABD Kongresinden bir heyetin Tayvan'ı ziyaret etmeye hazırlandığına dair haberler üzerine, Tayvan ile ABD arasında "her türlü resmi temasa" kesinlikle karşı olduğunu bildirdi.



HİNDİSTAN'A RUSYA CEZASI

Trump Hindistan mallarına 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 oranında ABD gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Yeni Delhi'nin Rus silah ve enerji satın alımları nedeniyle ülkenin belirtilmeyen bir "ceza" ile karşı karşıya kalacağını söyledi.

Trump ayrıca bir paylaşımında, "Hindistan'ın Rusya ile ne yaptığı umurumda değil. Umurumda değil, ölü ekonomilerini birlikte çökertebilirler." ifadesini kullandı.

ÇİN SORU İŞARETİ

ABD ile Çin arasında 2 Nisan sonrası adeta bir ticaret savaşı çıkmış ve iki ülke de birbirlerine karşı çok yüksek oranda tarifeler açıklamıştı. Ancak yürütülen müzakereler sonucu mayıs ayında ABD Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Pekin, ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürdü. Çin, vergilerin daha yüksek seviyelere çıkabileceği 12 Ağustos son tarihiyle karşı karşıya. İki ülke arasında başlayan görüşmelerde henüz bir sonuç alınabilmiş değil.