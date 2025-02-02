2025 ticaret savaşları! Kanada ve Meksika'dan Trump'a misilleme: "B planı" devreye giriyor...

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine yeni başlamışken Amerika kıtasında ekonomi savaşları gerilmeye başladı. Trump, Truth Social hesabından Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu. "Bugün, Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 tarife (Kanada enerji sektörüne yüzde 10) ve Çin'e ek yüzde 10 tarife uyguladım." ifadelerini kullanan Trump'ın bu kararına ise Kanada ve Meksika'dan tepkiler gecikmedi.

Kanada Devlet Başkanı Justin Trudeau. (AP)

İLK MİSİLLEME KANADA'DAN GELDİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulama kararı aldığı ek gümrük tarifelerine misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları (yaklaşık 107 milyar dolar) değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi koyacaklarını açıkladı.



Trudeau, düzenlediği basın toplantısında ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktardı.

Kanada Başbakanı: ʺABD'nin uyguladığı tarifeler gibi Kanada'nın yanıtı da geniş çaplı olacakʺ. (AA)

"ABD'YE KARŞI GÜÇLÜ DURACAĞIZ"

ABD'nin uyguladığı tarifeler gibi Kanada'nın yanıtının da geniş çaplı olacağını ifade eden Trudeau, uygulamanın alkollü içki, meyve suyu, sebze, parfüm, giyim, ayakkabı, ev aletleri, mobilya, spor malzemeleri, kereste, plastik gibi ürünleri kapsayacağını kaydetti.



Kanada için güçlü duracaklarını vurgulayan Trudeau, "Yanıtımızın bir parçası olarak, bazıları kritik mineraller, enerji tedariki ve diğer ortaklıklarla ilgili olmak üzere, tarife dışı çeşitli tedbirleri değerlendiriyoruz." dedi.

"GÜMRÜK VERGİLERİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI DA İHLAL EDECEK"

Trudeau, bu durumun Kanadalılara zarar vereceğine ancak Amerikan halkı için de gerçek sonuçlar doğuracağına dikkati çekerek Amerikalılara seslenerek "Kanada'ya yönelik gümrük vergileri işlerinizi riske atacak, potansiyel olarak Amerikan otomobil montaj fabrikalarını ve diğer üretim tesislerini kapatacak. Marketteki yiyecek, pompadaki benzin de dahil olmak üzere sizin için maliyetleri artıracak." ifadelerini kullandı.



Trudeau, gümrük vergilerinin Amerikalıların güvenliği için hayati önem taşıyan malların uygun fiyatlı tedarikine erişimini de engelleyeceğini belirterek bunun birkaç yıl önce müzakere edilip imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da ihlal edeceğini belirtti.

"TRUMP ALTIN ÇAĞ YARATMAK İSTİYORSA KANADA İLE ORTAKLIK KURMALI"



Kanada ile ABD'nin birlikte dünyanın gördüğü en başarılı ekonomik ve askeri ortaklığını inşa ettiğini dile getiren Trudeau, "Eğer Başkan Trump, ABD için yeni bir altın çağ başlatmak istiyorsa en iyi yol bizi cezalandırmak değil Kanada ile ortaklık kurmaktır." diye konuştu.

Trudeau, Kanada'nın kritik minerallere, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye, istikrarlı demokratik kurumlara, ortak değerlere ve ABD'nin ihtiyacı olan doğal kaynaklara sahip olduğunu vurgulayarak birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.



Sınırının halihazırda güvenli ve emniyetli olduğunu ancak her zaman yapılacak daha çok iş bulunduğunu kaydeden Trudeau, ABD'ye fentanil akışının ve yasa dışı geçişlerin yüzde 1'inden daha azının Kanada'dan geldiğini belirtti.

eksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum. (AA)

SHEINBAUM B PLANININ UYGULANMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

X sosyal medya platformundan ABD Başkanı Donald Trump'a kapsamlı şekilde yanıt veren Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, "Zorlama ile değil akıl ve hukuk ile hareket edilir. Ekonomi Bakanı'na Meksika'nın çıkarlarını korumak amacıyla tarife ve diğer ekonomik önlemleri içeren B planının uygulanması için talimat veriyorum. Beyaz Saray'ın, Meksika hükümetini suç örgütleriyle ittifak halinde göstermek isteyen iftirasını ve topraklarımıza müdahale niyetini kesin bir dille reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sheinbaum, Trump'ın organize suç gruplarına yönelik açıklamalarında Meksika'yı hedef almasına yönelik, "Eğer bir ittifaktan söz edilecekse bu ancak ABD Adalet Bakanlığı'nın Ocak ayında bizzat ortaya koyduğu gibi, suç gruplarına yüksek güçlü silahlar satan ABD'deki silah depolarıdır. Hükümetimiz 4 ay içinde 20 milyon doz fentanil de dahil olmak üzere 40 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdi. Ayrıca bu gruplarla bağlantılı on binden fazla kişiyi gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.



Sheinbaum, Trump'a "fentanil" eleştirisinde bulunarak şöyle devam etti:

ABD hükümeti ve kurumları, ülkelerindeki ciddi fentanil tüketimi sorununu gerçekten ele almak isteselerdi, büyük şehirlerin sokaklarında uyuşturucu satışına ve bu yasa dışı faaliyetin yol açtığı kara para aklamaya karşı mücadele edebilirlerdi. Meksika'da olduğu gibi, bu uyuşturucuların kullanımını önlemek ve gençleri korumak için kapsamlı bir kampanya başlatabilirlerdi. Ülkemizde uyuşturucu kullanımı ve dağıtımı elbette mevcut, ancak bu, ABD'nin ele almadığı ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Dahası, ABD'deki sentetik opioid krizinin temelinde, bir ilaç şirketine karşı açılan davada da ortaya konduğu gibi, FDA tarafından onaylanan bu tür ilaçların gelişigüzel reçete edilmesinden kaynaklanıyor.

İŞ BİRLİĞİNE "EVET" İTAATE "HAYIR"

Meksika'nın kimseyle karşı karşıya gelmek istemediğini vurgulayan Sheinbaum, "Meksika çatışma istemiyor, komşu ülkeler arasında iş birliğini esas alıyoruz. Meksika, yalnızca fentanilin ABD'ye ulaşmasını değil hiçbir yere gitmesini istemiyor. Dolayısıyla, ABD uyuşturucu ticareti yapan ve şiddet üreten suç gruplarıyla mücadele etmek istiyorsa, bunu ortak sorumluluk, karşılıklı güven, iş birliği ve en önemlisi egemenliğe saygı ilkeleri çerçevesinde, kapsamlı bir şekilde yürütmeliyiz. İş birliğine evet, itaate hayır." dedi.



Sheinbaum, Trump'a birlikte çalışma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

Bu amaçla, Başkan Trump'a en iyi güvenlik ve halk sağlığı uzmanlarımızla ortak bir çalışma masası kurmayı öneriyorum. Sorunlar, gümrük vergileri uygulayarak değil; geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanlığımızla göç olgusunu ele almak için yaptığımız gibi, diyalog ve iş birliğiyle çözülür. Bizim durumumuzda ise bunu insan haklarına saygı çerçevesinde ele almalıyız. Ayrıca, Başkan Trump'ın sosyal medyada paylaştığı göçün azaldığına dair grafik, kendisiyle sürekli iletişim halinde olan ekibim tarafından hazırlandı.