"KARARI SABAH ALDIK"

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerine imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Çin'e yüzde 125 oranında uygulayacakları tarifelerin Pekin'in misilleme politikasından kaynaklandığını, bununla beraber misilleme yapmayan ülkelere ise 90 günlük duraksama getirdiklerini yineledi.

Misilleme yapmayan ülkelere 90 günlük durdurma kararının ne zaman ve ne şekilde alındığı ile ilgili sorulara yanıt veren Trump, "Son birkaç gündür bu konu hakkında düşündüğümü söyleyebilirim. Bu kararı bu sabah içimizden gelerek aldık." ifadesini kullandı.

Trump, konuyu birkaç gündür Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Hazine Bakanı Scott Bessent ile değerlendirdiğini anlattıktan sonra, sabah erken saatlerde yaptıkları görüşmenin ardından bu kararı aldıklarını belirtti.

"Gümrük tarife duraklamasının piyasalarda bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Piyasalar bugün harika bir gün geçirdi." diyen Trump, borsaların tarihin en büyük sıçramalarından birine tanıklık ettiğini söyledi.

Şİ'Yİ SEVERİM AMA BİZE İYİ DAVRANMADILAR

Öte yandan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme olasılığına "Bir noktada telefonda görüşeceğiz." yorumunu yaparken, "Devlet Başkanı Şi'yi severim, ona saygı duyarım, ancak ülkemize iyi davranmadılar. O benim arkadaşım, onu severim." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Şi ile görüşmek ve konuşmak istediğini kaydeden Trump, adil olması halinde Çin dahil herkesle gümrük ve ticaret anlaşması yapmaya hazır olduklarını yineledi.

Trump, "Gümrük tarifeleri konusunda doğru olanı yapmak için esnekliğe sahip olmalısınız ve biz de buna sahibiz. Herkesi masaya getirdik ancak bunların hepsi bir müzakere olmayabilir." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'ye yönelik tarifelerini bugün açıkladığını ancak bunların uygulanması için ileri bir tarih koyduğunu anımsatan bir muhabirin sorusuna yanıt veren Trump, "Bu kötü bir zamanlama olmuş ama AB’nin bu vergilerin uygulanmasını ötelemesinden memnunum." dedi.