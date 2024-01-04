Son dakika: Japonya’nın başkenti Tokyo’daki uçak kazasında şoke eden detay! Sahil Güvenlik uçağının giriş izni yok

Alev topuna dönen JAL uçağındaki 367'si yolcu 12'si mürettebat 379 kişi ise başarılı bir tahliye operasyonu ile sağ olarak kurtulmuştu. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada "pilot hatası" ya da "kule ile iletişim eksikliği" ihtimali üzerine yoğunlaşıldığı kamuoyuna yansımıştı.

JAL AÇIKLAMA YAPMIŞTI

JAL tarafından yapılan açıklamaya göre ise, şirket içi soruşturma kapsamında uçak mürettebatı ifadelerinde kuleden izin aldıktan sonra inişe geçtiklerini ve uçuş sırasında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini söylemişti.