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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 18:58 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 19:30

▶️ İran'da DAEŞ'in üstlendiği saldırıya ait yeni görüntü ortaya çıktı!

İran’ın Kirman kentinde 3 Ocak’ta düzenlenen ve 91 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntünün saldırıdaki ikinci patlamaya ait olduğu öğrenildi. DAEŞ'in üstlendiği çifte saldırıda 91 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Kirman kentinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde düzenlenen terör saldırısına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntünün saldırıdaki ikinci patlamaya ait olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ VE SİVİLİN OLDUĞU YER SEÇİLMİŞ

Görüntülerde, patlamanın çok sayıda aracın ve insanın bulunduğu bir alanda meydana geldiği görüldü.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında düzenlenen terör saldırısında çifte patlama meydana gelmişti.

91 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırıda 91 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti. Saldırının ardından gerçekleştirilen soruşturmadı 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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