PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 00:37 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 00:48

▶️ Beyrut Havalimanı’na siber saldırı 👨🏻‍💻 Havalimanındaki ekranlarda 'Hizbullah' karşıtı mesaj yayınlandı

Lübnan'daki Beyrut Havalimanı'na düzenlenen siber saldırı ile uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı. Bilgisayar korsanları, Hizbullah'ı İsrail ile topyekun bir savaşın eşiğine getirmekle suçladı. İşte o anlar...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Havalimanı'na siber saldırı düzenlendi. Bilgisayar korsanları, havalimanı içerisinde uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınladı. Mesajda Hizbullah, Lübnan'ı İsrail ile topyekun bir savaşın eşiğine getirmekle suçlanırken, Soldiers of God ile The One Who adlı bilgisayar korsanı olarak bilinen grupların logoları yer aldı.

Beyrut Havalimanı’na siber saldırı Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı

Soldiers of God saldırının sorumluluğunu üstlenmezken, The One Who ise Beyrut Havalimanı'ndaki ekranların fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

SIRADAKİ VİDEO
Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'nun görevden alınması için protesto düzenledi! "Bizi aptallar yönetiyor"
07.01.2024Pazar
ABD facianın kıyısından döndü! 16 bin feet yükseklikteki uçağın kapısı patladı: Dehşet anları ses kayıtlarında ortaya çıktı | Video
06.01.2024Cumartesi
Mescid-i Aksa'da katil İsrail'in katliamları ve soykırımları gölgesinde 13. Cuma
05.01.2024Cuma
▶️ Kassam Tugayları, katil İsrail tanklarını ve askerlerini hedef aldığı görüntüleri paylaştı!
04.01.2024Perşembe
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın aracına Gazze'de dökülen kanı temsilen kırmızı boya atıldı! "Savaş suçlusu Blinken"
04.01.2024Perşembe
Bunlar da Var
Refah payı için düğmeye basıldı: Emekliye refah payı I SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek! Hangi artışlar yapılacak? 03:11
Refah payı için düğmeye basıldı: Emekliye refah payı
07.01.2024Pazar
▶️ Arda Güler ile Ceballos arasında frikik tartışması! Frikiği direğe takıldı 00:58
▶️ Arda Güler ile Ceballos arasında frikik tartışması I VİDEO
07.01.2024Pazar
TÜM SALON AYAKTA ALKIŞLADI! AK Parti İSTANBUL Belediye Başkan adayı MURAT KURUM oldu! | VİDEO 01:01
AK Parti İSTANBUL Belediye Başkan adayı MURAT KURUM oldu!
07.01.2024Pazar
▶️ Yasemin Özilhan manzaralı ultra lüks evinin mutfağında hünerlerini sergiledi! 00:18
▶️ Yasemin Özilhan manzaralı lüks evinden paylaştı!
07.01.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA