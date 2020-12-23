Masumlar Apartmanı Safiye'nin gençliğini kim oynuyor? İrem Kübra Bakırtaş kaç yaşında?

Gerçek hayattan uyarlanan psikolojik dram dizisi olarak TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, sezonun adından en çok söz ettiren işlerinden biri olan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla da çok konuşuluyor. Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizide yer alan karakterlerin gençliklerine ve çocukluk dönemlerine atıfta bulunarak izleyiciyi ekrana kilitliyor. İçlerinde en çok merak edilen ise Safiye'nin gençliğini canlandıran genç oyuncu oldu. Ezgi Mola'nın hayat verdiği Safiye karakterinin küçüklüğünü İrem Kübra Bakırtaş oynuyor. Peki kimdir İrem Kübra Bakırtaş?

Masumlar Apartmanı Safiye'nin küçüklüğünü kim oynuyor? Safiye'nin gençliğini oynayan İrem Kübra Bakırtaş kaç yaşında? Masumlar Apartmanı dizisinde en çok dikkat çeken Safiye karakteridir. Henüz lise yıllarında okulla ilgili olan Safiye annesinin onun okula giderek sevgili bulacağını düşünmesi nedeniyle okullar arasına mesafe koymuştur. Birçok izleyici dizide Safiye'nin çocukluğunu canlandıran ismi merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı Safiye'nin gençliğine can veren oyuncu.

Psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu'nun 'Madalyonun İçi' adlı kitabının 'Çöp Ev' bölümünden ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı'nda ana karakterlerin gençlikleri ve çocukluk dönemleri de izleyiciyle buluşuyor.

Birçok izleyici dizide Safiye'nin çocukluğunu canlandıran ismi merak ediyor. Safiye'nin annesi onun okuduğu kitaplara karışır ve Safiye'ye sürekli her tarafı kirletmişsin diyerek eleştirir. Safiye onu mutlu etmek istedikçe annesi onu mutsuz etmenin bir yolunu bulur.

Sevgiyi annesinden göremeyen Safiye, babasının da onu sevmediğini düşündüğü için temizlik yaparak kendini rahatlatır. Bu zaman içerisinde bir hastalık haline gelir ve Safiye zamanla annesi gibi davranır. Dizide obsesif kompulsif bozukluk sorunu yaşayan Safiye karakterinin gençlik yıllarını canlandıran İrem Kübra Bakırtaş kimdir, kaç yaşında? İşte diziseverlerin merak ettiği soruların yanıtları...

MASUMLAR APARTMANI SAFİYE'NİN KÜÇÜKLÜĞÜNÜ KİM OYNUYOR?

İrem Kübra Bakırtaş adlı oyuncu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin gençliğini canlandırmaktadır. İrem Kübra Bakırtaş, Aybüke Pusat ile "Gilette Venüs" reklam filminde rol almıştır.

İlk rol aldığı dizisi Masumlar Apartmanı dizisidir. Dizide Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin çocukluğuna hayat vermektedir.

İrem Kübra Bakırtaş Dizileri ve Filmleri

(Masumlar Apartmanı Safiye Çocukluğu)

Masumlar Apartmanı (Safiye Çocukluğu) – 2020