RAMAZAN İMSAKİYE
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Reyting sıralamasında sürekli kan kaybediyordu! Star TV'de fişi çekti! Seni Çok Bekledim dizisi final yaptı...

Reyting sıralamasında sürekli kan kaybediyordu! Star TV'de fişi çekti! Seni Çok Bekledim dizisi final yaptı...
29.04.2021 09:37
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Reyting sıralamasında sürekli kan kaybediyordu! Star TV'de fişi çekti! Seni Çok Bekledim dizisi final yaptı... Ocak ayında ilk bölümüyle izleyicilerini ağırlayan Seni Çok Bekledim dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Yaşanan bu veda dizinin izleyicilerini şaşırttı. Bilindiği üzere önce yayın günü revize edilen dizi reyting sıralamasında istenilen başarıyı sağlayamamıştı. Bu nedenle başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin bitmesi kararlaştırdı. Seni Çok Bekledim dün akşam yayınlanan bölümüyle de ekranlardaki macerasına son verdi.


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