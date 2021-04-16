RAMAZAN İMSAKİYE
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Camdaki Kız 2. bölüm tamamını full izle! Nalan acı geçmişini unutamıyor...

Camdaki Kız 2. bölüm tamamını full izle! Nalan acı geçmişini unutamıyor...
16.04.2021 00:36
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız’ın 2. bölümü yayınlandı. Başrolü Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı Camdaki Kız dizisi yeni bölümde; Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu’na ait lüks çiftliğe davet edilir. İşte 15 Nisan 2021 tarihli Camdaki Kız 2. Bölüm…


Camdaki Kız Fragmanı yayında! Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor.

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