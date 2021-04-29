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    • Magazin
    • 29.04.2021 09:17
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    • 29.04.2021 09:17
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    Birdenbire vedası seyircisini sarstı! Büyük beklentilerle ekranlara merhaba demişti! 'de serüveni ansızın...

    29 Ocak Cuma günü ekranlara merhaba diyen ve başrollerinde Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin ve İlhan Şen gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizisi dün akşam final yaparak ekranlardaki macerasını sonlandırdı. Mutlu sonla biten dizinin sıkı takipçileri yaşanan bu vedanın ardından büyük şaşkınlık yaşarken gözler Seni Çok Bekledim dizisinin yerine kanalın o gün ekranlarda hangi diziyi yayınlayacağına çevrildi. Seni Çok Bekledim dizisinin önce yayın günü değiştirildi. Ancak yine beklenen olmadı. Reyting sıralamasında sürekli kan kaybeden dizinin fişi bir süre önce çekildi.

    takvim.com.tr
    Star TV dizisi ekranlara veda etti!

    Birdenbire vedası seyircisini sarstı! Büyük beklentilerle ekranlara merhaba demişti! Star TV'de serüveni ansızın... Ocak ayında ilk bölümüyle izleyicilerini ağırlayan Seni Çok Bekledim dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Yaşanan bu veda dizinin izleyicilerini şaşırttı. Bilindiği üzere önce yayın günü revize edilen dizi reyting sıralamasında istenilen başarıyı sağlayamamıştı. Bu nedenle başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin bitmesi kararlaştırdı. Seni Çok Bekledim dün akşam yayınlanan bölümüyle de ekranlardaki macerasına son verdi.

    EKRANLARA VEDA ETTİ

    Seni Çok Bekledim dizisi dün akşam final yaparak ekranlardaki macerasını sonlandırdı. Mutlu sonla biten dizinin sıkı takipçileri yaşanan bu vedanın ardından büyük şaşkınlık yaşadı.

    Büyük beklentilerle başlayan Seni Çok Bekledim dizisinin önce yayın günü değiştirildi. Alınan kararın yine reyting sıralamasında etkisi olmadı.

    Reyting sıralamasında sürekli kan kaybeden dizinin fişi bir süre önce çekildi.

        FİNAL BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

        Mihre öğrendiği gerçeklerin ardından Eren Ailesi'ni bir araya getirmek için harekete geçer, ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Ayliz, bir yandan ailesi ile ilgili mücadele verirken bir yandan da öğrendikleriyle sarsılır.

        İçinde bulunduğu zor durumu Kadir'le paylaşıp paylaşmama konusunda ikilemde kalır. Kadir, ailesiyle ilgili büyük sırrı öğrendikten sonra yıkılmıştır. Ne yapacağını bilemez halde kendi içinde bir yolculuğa çıkar.

        Kadir'in hem kendinin hem de ailesinin yaralarını sarmak için çıktığı bu yolculuk onu ummadığı bir sona ulaştırır. Şebo, Zaza'yla ilgili duygularından emin olur ve harekete geçer.

            Ancak Zaza'ya yakın olmak sandığı kadar kolay olmayacaktır. Selo, ne yapacağını bilemez haldedir.

            Kendini çaresiz ve yalnız hissederken Meryem'le dertleştir. Sonunda kararını vermiştir. Attığı adımın ardından herkesi bir sürpriz beklemektedir.
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            Haberler Magazin Birdenbire vedası seyircisini sarstı! Büyük beklentilerle ekranlara merhaba demişti! Star TV'de serüveni ansızın...