Birdenbire vedası seyircisini sarstı! Büyük beklentilerle ekranlara merhaba demişti! Star TV'de serüveni ansızın... Ocak ayında ilk bölümüyle izleyicilerini ağırlayan Seni Çok Bekledim dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranlara veda etti. Yaşanan bu veda dizinin izleyicilerini şaşırttı. Bilindiği üzere önce yayın günü revize edilen dizi reyting sıralamasında istenilen başarıyı sağlayamamıştı. Bu nedenle başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin bitmesi kararlaştırdı. Seni Çok Bekledim dün akşam yayınlanan bölümüyle de ekranlardaki macerasına son verdi.

EKRANLARA VEDA ETTİ

Seni Çok Bekledim dizisi dün akşam final yaparak ekranlardaki macerasını sonlandırdı. Mutlu sonla biten dizinin sıkı takipçileri yaşanan bu vedanın ardından büyük şaşkınlık yaşadı.