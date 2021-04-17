EDHO 191. bölümde neler olacak? EDHO 191. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Soluksuz izlenen sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 16 Nisan Salı günü yine zirveye adını yazdırdı. Hızır'ın Alpaslan'ın iyileştiğinden şüphe ettiği bölümde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. İntikam peşinde olan ve iyileştiğini kimseye belli etmeyen Alpaslan Çakırbeyli, teyzesinin ölümüne neden olan İlhan'ı gafil avlayarak sonunu getirdi. Alpaslan, İlhan'ın "Sen kimsin?" sorusu karşısında "Ben tuzağa düşürdüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'yim" diyerek kurşunu sıktı. Heyecanla izlenen bölümün hemen ardından izleyiciler EDHO 191. bölüm fragmanında neler olacağına odaklandı. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı.

Mezbahanede kendilerini kurtaran ismin Alpaslan olduğundan şüphe eden Hızır, yeğeninin gerçekten iyileşip iyileşmediğini anlamak için onu havuza attı. Pınar ve Emin büyük bir şok yaşarken Alpaslan, Hızır'ı şüphelendirmeyecek şekilde kendini kurtardı.

İLHAN'IN SONU

Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını almayı kafasına koyan Alpaslan yaptığı operasyon neticesinde İlhan'ı tuzağa düşürdü. "Sen kimsin?" sorusu karşısında "Ben tuzağa düşürdüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'yim" diyerek İlhan'ın işini bitirdi.

HIZIR'IN ALPASLAN ŞÜPHESİ

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.

Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar.

Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.

Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarına düşer.

İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.