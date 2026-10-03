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Harry Kane yeniden sahne aldı! Hırvatistan 0-5 İngiltere

Harry Kane yeniden sahne aldı! Hırvatistan 0-5 İngiltere

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İngiltere, Hırvatistan deplasmanında ikinci yarıya da golle başladı. Mücadelenin 53. dakikasında Harry Kane bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 5-0'a getirdi.

İngiltere'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Elliot Anderson ile Bukayo Saka'nın yaptığı verkaç sonrası Anderson orta pozisyonunu hazırladı. Kale önüne çevrilen top arka direğe doğru giderken Harry Kane fırsatı iyi değerlendirdi ve yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Karşılaşmadaki ikinci golünü atan Harry Kane, İngiltere Milli Takımı formasıyla gol sayısını 89'a yükseltti. İngiltere böylece Hırvatistan karşısında 53. dakikada 5-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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