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GOL: Anthony Gordon | Hırvatistan 0-3 İngiltere Uluslar Ligi

GOL: Anthony Gordon | Hırvatistan 0-3 İngiltere Uluslar Ligi

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İngiltere, Hırvatistan deplasmanında ilk yarı bitmeden farkı 3'e çıkardı. Mücadelenin 39. dakikasında Anthony Gordon sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

İngiltere'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Jarell Quansah'ın yaptığı etkili orta savunmanın arkasına doğru sekti. Arka direkte iyi pozisyon alan Anthony Gordon, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Son 4 maçta 4. golünü atan Gordon, üç gün içinde ikinci kez kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Harry Kane ve Jude Bellingham'ın ardından Gordon'un da gol bulmasıyla İngiltere, Hırvatistan karşısında henüz ilk yarıda 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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