Uluslar Ligi: Jude Bellingham sahneye çıktı! İngiltere Hırvatistan karşısında 2-0 önde

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2026 20:37

İngiltere'nin hücumunda ceza sahasına gönderilen uzun topu Anthony Gordon kontrol etti. Gordon, topun auta çıkmasına izin vermeden son çizgide yaptığı pasla pozisyonu canlı tuttu. Ceza sahasında doğru yerde bulunan İngiltere'nin 10 numarası Jude Bellingham, gelişine yaptığı düzgün vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Harry Kane'in ardından Jude Bellingham'ın da golünü bulmasıyla İngiltere, Hırvatistan karşısında henüz 21. dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Kane ve Bellingham, haziran ayında Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a karşı oynanan karşılaşmanın ardından bir kez daha aynı maçta skor katkısı verdi.