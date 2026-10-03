Bukayo Saka farkı 6'ya çıkardı! Hırvatistan 0-6 İngiltere
İngiltere, Hırvatistan deplasmanında farkı 6'ya çıkardı. Mücadelenin 68. dakikasında Bukayo Saka bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 6-0'a getirdi.
Hırvatistan savunmasında Josip Stanisic'in ceza sahası içinde yaptığı hatalı pası göğsüyle kontrol eden Saka, Harry Kane ile verkaça girdi. Kane'in pasının ardından yeniden topla buluşan İngiliz yıldız, yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.
Karşılaşmadaki ikinci golünü atan Bukayo Saka, İngiltere'nin Hırvatistan karşısındaki 6. golüne imza attı. Harry Kane'in de iki gol kaydettiği mücadelede İngiltere, ikinci yarıda üstünlüğünü daha da artırdı.
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi