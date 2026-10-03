Bukayo Saka farkı 6'ya çıkardı! Hırvatistan 0-6 İngiltere

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2026 21:04

Hırvatistan savunmasında Josip Stanisic'in ceza sahası içinde yaptığı hatalı pası göğsüyle kontrol eden Saka, Harry Kane ile verkaça girdi. Kane'in pasının ardından yeniden topla buluşan İngiliz yıldız, yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.

Karşılaşmadaki ikinci golünü atan Bukayo Saka, İngiltere'nin Hırvatistan karşısındaki 6. golüne imza attı. Harry Kane'in de iki gol kaydettiği mücadelede İngiltere, ikinci yarıda üstünlüğünü daha da artırdı.