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Uluslar Ligi: İngiltere Hırvatistan karşısında Harry Kane ile 1-0 önde!

Uluslar Ligi: İngiltere Hırvatistan karşısında Harry Kane ile 1-0 önde!

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İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, deplasman maçlarındaki gol serisini sürdürdü. Jude Bellingham'ın savunmanın arasından gönderdiği kusursuz pası iyi değerlendiren yıldız golcü, topu ağlara göndererek üst üste 6. deplasman maçında da gol sevinci yaşadı.

Josko Gvardiol'un orta sahaya gönderdiği etkisiz topu İngiltere kazandı. Topla buluşan Alex Scott, yaptığı dönüşün ardından pasını Bellingham'a aktardı. Real Madrid'in yıldızı, iki stoperin arasından Kane'e müthiş bir ara pası çıkardı. Ceza sahasında fırsatı kaçırmayan Harry Kane, sert vuruşuyla topu filelerin tavanına gönderdi.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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