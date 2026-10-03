Uluslar Ligi: İngiltere Hırvatistan karşısında Harry Kane ile 1-0 önde!

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2026 20:34

Josko Gvardiol'un orta sahaya gönderdiği etkisiz topu İngiltere kazandı. Topla buluşan Alex Scott, yaptığı dönüşün ardından pasını Bellingham'a aktardı. Real Madrid'in yıldızı, iki stoperin arasından Kane'e müthiş bir ara pası çıkardı. Ceza sahasında fırsatı kaçırmayan Harry Kane, sert vuruşuyla topu filelerin tavanına gönderdi.