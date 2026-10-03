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GOL: Bukayo Saka | Hırvatistan 0-4 İngiltere Uluslar Ligi

GOL: Bukayo Saka | Hırvatistan 0-4 İngiltere Uluslar Ligi

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İngiltere, Hırvatistan deplasmanında ilk yarı bitmeden bir gol daha buldu. Mücadelenin 45. dakikasında Bukayo Saka fileleri havalandırarak skoru 4-0'a getirdi.

İngiltere'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Jude Bellingham ile Anthony Gordon paslaşarak ceza sahasına yaklaştı. Bellingham, ceza sahası içinde Luka Modric'i geçtikten sonra topu kale önüne çevirdi. Savunmanın tamamen unuttuğu Bukayo Saka, altıpas içinde yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Harry Kane, Jude Bellingham ve Anthony Gordon'un ardından Bukayo Saka'nın da gol bulmasıyla İngiltere, Hırvatistan karşısında henüz ilk yarıda 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Bilic ise gelen dördüncü golün ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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