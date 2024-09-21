Kör Nokta bu akşam atv’de!

Kör Nokta 1. Bölümde Neler Olacak?

Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir. İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır. Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir. Yaşanan bu kazadan sonra artık hiç kimse eski hayatlarına geri dönemeyecektir. Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suç ortaklığıyla kazanın gerçek sorumlusunu saklayacaktır.