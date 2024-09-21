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Kör Nokta bu akşam atv’de!

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv'nin yeni gözdesi Kör Nokta için beklenen gün geldi. Başrollerinde Rabia Soytürk (Aslım Gencer), Çağla Boz (Gece Kutlu), İsmail Ege Şaşmaz (Cihan Alptekin) gibi isimlerin yer aldığı Kör Nokta bu akşam atv’de!

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 10:32 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 10:39
Kör Nokta bu akşam atv’de!

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Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv'nin yeni gözdesi Kör Nokta bu akşam ilk bölümüyle izleyici ile buluşacak.

Fragmanda oyuncuların uyumu dikkat çekerken, tanıtımda yer alan sahneler, izleyicilere güçlü bir hikaye ve oyunculuk performansı vadetti. Sosyal medyada da dizinin konusu ve karakterler büyük beğeni topladı.

Kör Nokta 1. Bölümde Neler Olacak?

Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir. İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır. Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir. Yaşanan bu kazadan sonra artık hiç kimse eski hayatlarına geri dönemeyecektir. Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suç ortaklığıyla kazanın gerçek sorumlusunu saklayacaktır.

Kör Nokta Oyuncu Kadrosu

Rabia Soytürk (Aslım Gencer), Çağla Boz (Gece Kutlu), İsmail Ege Şaşmaz (Cihan Alptekin), Öyküsu Özyürek (İpek Alptekin), Kürşat Alnıaçık (Yavuz Alptekin), İlayda Çevik (Asude Alptekin), Hilmi Özçelik (Halil Gencer), Mehtap Bayri (Saadet Gencer), İrem Bakırtaş (Ayşegül Gencer), Aylin Kabasakal( Perihan Gencer), Erhan Çircioğlu (Bahtiyar Gencer), Görkem Kasa (Emre Kutlu), Cansu Fırıncı (Mete Öztürk), Yalçın Hafızoğlu (Kerem Sayman), Ruhi Sarı (Şeref Kutlu)

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