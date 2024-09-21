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Kör Nokta dizisi oyuncuları kimlerdir? Kör Nokta konusu nedir?

Usta yapımcı Osman Sınav'ın son projesi olan Kör Nokta bu akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Sinegraf imzasıyla ekrana taşınan dizinin yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav üstleniyor. İlk bölümüyle 21 Eylül Cumartesi günü izleyici karşısına çıkacak olan dizi daha yayınlanmadan büyük bir merak uyandırdı. Peki, Kör Nokta dizisi oyuncuları kimlerdir? Kör Nokta konusu nedir? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 10:02 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 10:02
Kör Nokta dizisi oyuncuları kimlerdir? Kör Nokta konusu nedir?

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Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın yaptığı Kör Nokta dizisi bu akşam atv'de izleyiciyle buluşuyor. 21 Eylül Cumartesi günü ilk bölümü yayınlanacak olan dizi izleyiciyi derin bir hikayenin içine çekmeye hazırlanıyor.

KÖR NOKTA DİZİSİNİN KONUSU

Kör Nokta "Aslım" ve "Gece" adındaki iki genç kızın yaşamlarını merkezine alarak, büyük bir trafik kazasıyla kesişen hayatlarını ekrana taşıyor. Aşk, ihanet ve intikam gibi güçlü temalar üzerine kurulu olan hikâye, kazanın ardından iki genç kadının karşılaştığı olaylar zincirini konu alıyor. Bu süreçte yaşanan çarpıcı gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

KÖR NOKTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri, İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Gerçekçi şehir yaşamını yansıtan dizi, izleyiciyi İstanbul'un karmaşık sokaklarına ve bu sokaklarda yaşayan karakterlerin iç dünyalarına götürüyor. Şehrin doğal atmosferi, hikâyenin derinliğiyle birleşerek diziye ayrı bir hava katıyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kör Nokta dizisi, dikkat çekici oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Başrollerde Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'un yer aldığı dizide, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık ve Ruhi Sarı gibi usta oyuncular da performanslarıyla öne çıkıyor. Bu geniş ve deneyimli kadro, dizinin heyecan verici atmosferini daha da güçlendiriyor.

Fragmanıyla izleyiciden tam not alan Kör Nokta, sezonun en iddialı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Suç, aşk, entrika ve ihanetin iç içe geçtiği bu dizi, izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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