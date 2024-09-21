Kör Nokta dizisi oyuncuları kimlerdir? Kör Nokta konusu nedir?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kör Nokta dizisi, dikkat çekici oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Başrollerde Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'un yer aldığı dizide, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık ve Ruhi Sarı gibi usta oyuncular da performanslarıyla öne çıkıyor. Bu geniş ve deneyimli kadro, dizinin heyecan verici atmosferini daha da güçlendiriyor.

Fragmanıyla izleyiciden tam not alan Kör Nokta, sezonun en iddialı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Suç, aşk, entrika ve ihanetin iç içe geçtiği bu dizi, izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.