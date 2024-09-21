3 yıllık büyük aşk! Kör Nokta’nın Cihan’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Atv'nin yeni dizisi Kör Nokta için beklenen gün geldi. Rabia Soytürk, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, İsmail Ege Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı, zengin kadrosuyla dikkat çeken dizinin oyuncularının hayatları da merak edildi. Kör Nokta'da Cihan Alptekin karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın eşini görenler ise hayran kaldı. 3 yıl önce evlenen ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.
'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv'nin yeni gözdesi Kör Nokta için beklenen gün geldi.
Bu akşam izleyici ile buluşacak olan dizide Nokta'da Cihan Alptekin karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
İsmail Ege Şaşmaz Kimdir?
1993 yılı Manisa doğumlu İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladı.