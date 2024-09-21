3 yıllık büyük aşk! Kör Nokta’nın Cihan’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Atv'nin yeni dizisi Kör Nokta için beklenen gün geldi. Rabia Soytürk, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, İsmail Ege Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı, zengin kadrosuyla dikkat çeken dizinin oyuncularının hayatları da merak edildi. Kör Nokta'da Cihan Alptekin karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ın eşini görenler ise hayran kaldı. 3 yıl önce evlenen ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı.