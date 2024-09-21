Rabia Soytürk’ün Kör Nokta heyecanı! İlk bölüm öncesi kamera arkasını paylaştı!

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kör Nokta bu akşam ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Dizide Aslım karakterini canlandıran Rabia Soytürk ise ilk bölüm öncesi kamera arkası görüntülerini yayınlayarak heyecanını takipçileriyle paylaştı. Birbirinden renkli karelere "Bu yeni yolda başarılar diliyorum, bu akşamki bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz", "Aslım'la bu akşam tanışıyoruz" yorumları yapıldı.