Rabia Soytürk’ün Kör Nokta heyecanı! İlk bölüm öncesi kamera arkasını paylaştı!

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Kör Nokta bu akşam ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Dizide Aslım karakterini canlandıran Rabia Soytürk ise ilk bölüm öncesi kamera arkası görüntülerini yayınlayarak heyecanını takipçileriyle paylaştı. Birbirinden renkli karelere "Bu yeni yolda başarılar diliyorum, bu akşamki bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz", "Aslım'la bu akşam tanışıyoruz" yorumları yapıldı.
Usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi "Kör Nokta", atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sinegraf imzasını taşıyan ve yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizi, bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek.
Kör Nokta'nın başrol oyuncularından Rabia Soytürk, büyük bir merakla beklenen dizinin ilk bölümü öncesi yaptığı paylaşımla dikkat çekti.