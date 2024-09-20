Kör Nokta’nın yıldızı Çağla Boz rol aldığı Gece karakteri hakkında açıklamalarda bulundu

ATV'nin yeni dizisi 'KÖR NOKTA'nın güzel oyuncusu Çağla Boz bu sezon çok konuşulacak. Diziyi tercih etme nedenini, her sahnesini okurken kalbinin ritmini değiştiren bir senaryoya sahip olduğunu söyleyen Boz; "Seyircimizin bizi izlerken her karakterle ayrı ayrı bağ kuracağını düşünüyorum. Birçok duyguyu barındırıyor olması izleyenleri keyifle ekrana kilitleyecek" dedi. Gece karakteri hakkında konuşan Boz, "Okuduğum andan itibaren dünyamı değiştirdi. O kadar rengarenk ki, içimde bilmediğim birçok duyguyu bana hissettiriyor, öğretiyor. Çok yönlü bir karakter izleyeceğiz. Gece'yle herkes empati kurabilecek, ben onunla tanıştığım için çok mutluyum. Hep ütopik şeylerden yola çıkıp, en büyük savaşı kiminle yapar? En sevdiği yemek nedir?" gibi soruların cevaplarını arayarak hazırlandık" şeklinde konuştu.

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