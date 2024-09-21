Kör Nokta nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Osman Sınav'ın merakla beklenen yeni dizisi Kör Nokta , bu akşam atv'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizi iki genç kızın yollarını kesen bir trafik kazası etrafında şekillenen dramatik olayları anlatıyor.

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Gerçekçi şehir yaşamını yansıtan dizi, izleyiciyi İstanbul'un karmaşık sokaklarına ve bu sokaklarda yaşayan karakterlerin iç dünyalarına götürüyor. Şehrin doğal atmosferi, hikâyenin derinliğiyle birleşerek diziye ayrı bir hava katıyor.

KÖR NOKTA DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Suç, adalet, aşk ve ihanetin gölgesinde yaşanan olayların aktarılacağı dizinin senaryosu orijinaldir.

KÖR NOKTA DİZİSİNİN KONUSU

Kör Nokta, "Aslım" ve "Gece" adındaki iki genç kızın yaşamlarını merkezine alarak, büyük bir trafik kazasıyla kesişen hayatlarını ekrana taşıyor. Aşk, ihanet ve intikam gibi güçlü temalar üzerine kurulu olan hikâye, kazanın ardından iki genç kadının karşılaştığı olaylar zincirini konu alıyor. Bu süreçte yaşanan çarpıcı gelişmeler, izleyiciyi ekrana kilitleyecek.