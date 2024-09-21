SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kör Nokta nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Usta yapımcı Osman Sınav'ın yeni projesi Kör Nokta, bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Büyük bir trafik kazasının ardından Aslım ve Gece isimli iki genç kızın hayatlarını değiştiren olayları konu alan dizi şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 12:11 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 12:13
Kör Nokta nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Osman Sınav'ın merakla beklenen yeni dizisi Kör Nokta, bu akşam atv'de izleyici karşısına çıkıyor. Dizi iki genç kızın yollarını kesen bir trafik kazası etrafında şekillenen dramatik olayları anlatıyor.

KÖR NOKTA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Gerçekçi şehir yaşamını yansıtan dizi, izleyiciyi İstanbul'un karmaşık sokaklarına ve bu sokaklarda yaşayan karakterlerin iç dünyalarına götürüyor. Şehrin doğal atmosferi, hikâyenin derinliğiyle birleşerek diziye ayrı bir hava katıyor.

KÖR NOKTA DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

Suç, adalet, aşk ve ihanetin gölgesinde yaşanan olayların aktarılacağı dizinin senaryosu orijinaldir.

KÖR NOKTA DİZİSİNİN KONUSU

Kör Nokta, "Aslım" ve "Gece" adındaki iki genç kızın yaşamlarını merkezine alarak, büyük bir trafik kazasıyla kesişen hayatlarını ekrana taşıyor. Aşk, ihanet ve intikam gibi güçlü temalar üzerine kurulu olan hikâye, kazanın ardından iki genç kadının karşılaştığı olaylar zincirini konu alıyor. Bu süreçte yaşanan çarpıcı gelişmeler, izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kör Nokta dizisi, dikkat çekici oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Başrollerde Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'un yer aldığı dizide, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık ve Ruhi Sarı gibi usta oyuncular da performanslarıyla öne çıkıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar
Son dakika: Günler sonra gelen itiraf! Narin Güran’ın katilini açıkladı! Neden öldürdüğünü anlattı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 30 bin temizlik personeli alınacak
İsrail Gazze’de yine okula saldırdı: 18 kişi hayatını kaybetti
Hocalardan sürpriz! Derbi öncesi 11’ler netleşti
MİT ve Emniyet’ten PKK/KCK’ya operasyon: Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Çiğdem Aslan yakalandı
Leyla Alaton’dan ölüm tehdidi iddialarıyla ilgili flaş açıklama: Hakkında yakalama kararı var
Sahnede bir anda yere yığıldı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın son anları ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşım! Armağan Çağlayan, Ezgi Mola, Demet Akalın...
Melo’dan Mourinho sözleri! Onunla birkaç kez yüzleştik
İngiltere’de siber saldırı paniği: Tankın içine de girsen kurtuluş yok
Gizli tanık ’Pamuk’ her şeyi itiraf etti: Daltonlar kimsesiz çocukları tetikçi yaptı
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! İsrail’den Hizbullah iddiası: Yeni bir 7 Ekim planlıyordu
Asgari ücret en az 24.000 TL! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Taban OVP’den geldi | Hesaplar ne diyor?
Beşiktaş’tan 3’lü taarruz! O yıldızlara kanca
Türkiye’den siber güvenlik alanında güçlü hamleler! Ekipler teyakkuzda! Siber vatana siber kalkan
SON DAKİKA