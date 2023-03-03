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    • Televizyon
    • 03.03.2023 19:31
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    • 10.03.2023 20:32
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    YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını son bölüm izle, kesintisiz, full, HD! 3 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını!

    Yalı Çapkını 22. bölümüyle bu hafta izleyici karşısına çıktı. Diziyi son bölümünü izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte Yalı Çapkını 22. bölüm tekrar izleme linki.

    YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını beklenen yeni bölümüyle 3 Mart 2023 Cuma saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı sevilen dizinin son bölümünde Ferit ve Seyran yakınlaşmaya başlamıştı. Yeni bölümde çift arasındaki yakınlaşma git gide arttı.. İşte Yalı Çapkını 22. bölüm izleme ekranı! Star TV full, HD izleme linki!

    YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM İZLE!

    Yalı Çapkını dizisinin 22. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak son bölümünü full izleyebilir.

    https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

    Ferit'in itirafı Seyran'ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran'ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit'i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır.

        Yeni işe ve yeni düzenine alışmaya çalışan Ferit; bir taraftan da Seyran'la yakınlaşmanın yollarını arar. Latif Ağa'nın yalıda işleri ele alışı başta Sultan olmak üzere Şefika ve diğerlerinin de zoruna gider. İfakat'ın ise bu durumla ilgili yeni bir planı vardır.

        YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

        Seyran ile konuştuktan sonra duyduklarından hem öfkelenen hem de etkilenen Halis Ağa, yalıda ve işyerinde yeni kurallar getirir. Ferit'i de işlere dahil eden Halis Ağa'nın sözleri çok ağır olur. Seyran ise kendinden beklenmeyen bir hamle yapar. Suna ile Abidin'in arasındaki duygular yoğunlaşır.
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        Haberler Televizyon YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını son bölüm izle, kesintisiz, full, HD! 3 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını!
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