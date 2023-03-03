YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını son bölüm izle, kesintisiz, full, HD! 3 Mart 2023 Cuma Yalı Çapkını!

Yalı Çapkını beklenen yeni bölümüyle 3 Mart 2023 Cuma saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı sevilen dizinin son bölümünde Ferit ve Seyran yakınlaşmaya başlamıştı. Yeni bölümde çift arasındaki yakınlaşma git gide arttı.. İşte Yalı Çapkını 22. bölüm izleme ekranı! Star TV full, HD izleme linki!
YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜM İZLE!
Yalı Çapkını dizisinin 22. bölümünü izlemek isteyenler aşağıda bulunan linki internet arama motoruna yapıştırarak son bölümünü full izleyebilir.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
Ferit'in itirafı Seyran'ı çok mutlu etmiştir ancak Seyran'ın yine de kontrolü elinden bırakmaya niyeti yoktur ve Ferit'i yakın markaja almakta gecikmez. Halis Ağa yalıda fırtınalar estirirken Fuat da bu durumdan nasibini alır.