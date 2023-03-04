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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun gözden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı! Dizide Orhan'la yasak aşk yaşayan İfakat'in eşi meğer...

Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun gözden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı! Dizide Orhan'la yasak aşk yaşayan İfakat'in eşi meğer...

Başrolünde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını bu sezon çok konuşulan işlerden biri oldu. Hem reytinglerde hem de sosyal medyada gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'ndan, Orhan ve İfakat arasında bir gizli ilişki olduğu ortaya çıkmış ve izleyici büyük bir şok yaşamıştı. O yasak aşkın kahramanlarından biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu hakkında araştırma yapanlar, eşinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Gülçin Santırcıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

04.03.2023 11:25 - Son Güncelleme: 04.03.2023 11:26
Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun gözden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı! Dizide Orhan’la yasak aşk yaşayan İfakat’in eşi...

Yalı Çapkını'nda Orhan ile İfakat arasındaki yasak aşk izleyiciyi büyük bir şoka uğratmıştı.

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Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun gözden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı! Dizide Orhan’la yasak aşk yaşayan İfakat’in eşi...

Kitaba göre, Orhan ve İfakat gençliklerinde büyük bir aşk yaşadılar. Ancak Orhan'ın ağabeyi İfakat'a aşık olunca gençlik aşkları da yarım kaldı.

Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun gözden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı! Dizide Orhan’la yasak aşk yaşayan İfakat’in eşi...

Yasak aşkın kahramanlarından biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa eşinin kim olduğunu merak ediyor. İşte başta Gülçin Santırcıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun gözden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı! Dizide Orhan’la yasak aşk yaşayan İfakat’in eşi...

TANER ÖLMEZ

Yalı Çapkını’nın İfakat’ı Gülçin Santırcıoğlu’nun gözden uzak tuttuğu eşi bakın kim çıktı! Dizide Orhan’la yasak aşk yaşayan İfakat’in eşi...

TANER ÖLMEZ VE EŞİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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