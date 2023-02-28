Yalı Çapkını'na şapkadan final çıktı. Ortada ne Seyran ne de Ferit kalacak. "Artık izlenmez" yorumları peş peşe geliyor. İddialara göre, diziye ilk günden bu yana damga vuran Ferit karakteri, yalanları ve ihanetleriyle mücadele eden Seyran'ı terk edecek. Seyran'ın hayatındaki her şeyini kaybeden Ferit'in, final bölümünde intihar ederek hayatına son vereceği söyleniyor. Bu durum, Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in akıbetine benzetiliyor.