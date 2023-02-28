Yalı Çapkını'na şapkadan final çıktı! Ortada ne Seyran ne de Ferit kalacak! "Artık izlenmez"
Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Yalı Çapkını son dönemde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizi, hem ülkede hem de yurt dışında aldığı başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Yalı Çapkını'nda bomba final iddiası ise seyirciyi şoktan şoka soktu. Ancak son bölümlerde ortaya atılan iddialarla birlikte dizinin finali merak konusu oldu. Ortaya finalle ilgili öyle iddialar atıldı ki izleyiciler şaşıp kalacak. Finali iple çeken izleyiciler şimdi iddiaların doğru çıkıp çıkmayacağına odaklandı.
28.02.2023 14:10 - Son Güncelleme: 28.02.2023 14:10
Yalı Çapkını'na şapkadan final çıktı. Ortada ne Seyran ne de Ferit kalacak. "Artık izlenmez" yorumları peş peşe geliyor. İddialara göre, diziye ilk günden bu yana damga vuran Ferit karakteri, yalanları ve ihanetleriyle mücadele eden Seyran'ı terk edecek. Seyran'ın hayatındaki her şeyini kaybeden Ferit'in, final bölümünde intihar ederek hayatına son vereceği söyleniyor. Bu durum, Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in akıbetine benzetiliyor.
FERİT ÖLECEK
Yani kısacası, Ferit karakteri finalde Aşk-ı Memnu'daki Bihter gibi intihar ederek yaşamına son verecek.