Dila Güneş’in velayetini alıyor! Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümden ipuçları...

Pazartesi günleri atv'de ekranlara gelen Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır. Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister.
Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur. Elif ise çaresizdir.
Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez. Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar.