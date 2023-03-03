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    • Televizyon
    • 03.03.2023 19:06
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    • 03.03.2023 19:06
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    Dila Güneş’in velayetini alıyor! Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İşte yeni bölümden ipuçları...

    Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan Bir Küçük Gün Işığı’nın 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran) gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümüne dair detaylarda ortaya çıktı. İşte ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 24. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Dila Güneş’in velayetini alıyor!

    Pazartesi günleri atv'de ekranlara gelen Bir Küçük Gün Işığı'nın merakla beklenen 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Elif'in endişeyle beklediği velayet kararı Dila'nın lehine sonuçlanır. Elif ve Güneş'in beraber geçireceği sadece son birkaç günü kalır. Bu sırada Feraye, Ümran'dan hisselerini ister.

    Ümran hapse girme tehlikesiyle karşı karşıyadır ama yine de Fırat'a bir şey anlatmaz. Güneş, Dila'ya gitmek istemiyordur. Elif ise çaresizdir.

    Dila, Güneş'i aldıktan sonra değil Elif'le görüşmemesi için onu kreşe dahi göndermez. Elif, Güneş'i görebilmek için tüm sınırları zorlar.

        Sonunda Dila'dan şikayetçi olmaya, ifadesini değiştirmeye karar verir. Dila'nın uçurumda onu öldürmeye çalıştığını, gerçeği söyleyecektir.

        Ümran ve Cemil, Elif'e öfke kusarken Fırat arkasında durur. Ümran bir taraftan Feraye'nin, bir taraftan da Cemil'in baskısıyla iyice köşeye sıkışırken bütün bu düğümü çözecek olanın Elif olduğundan habersizdir.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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