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    • Televizyon
    • 04.03.2023 11:55
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    • 04.03.2023 11:55
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    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 3 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim...

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. Yarışmanın takipçileri bu hafa kimin birinci olduğunu, 50.000 TL'lik büyük ödülü kimin kazandığını araştırmaya başladı. İşte gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

    Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her Cuma bir yarışmacı haftanın birinci oluyor ve büyük ödülü kazanıyor. 50.000 TL'lik ödülün bugünkü sahibi belli oldu mu, kim birinci oldu merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte 3 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

    3 Mart 2023 Yemekteyiz puan durumu açıklandı. Haftanın 1.si Pelin Hanım oldu. Pelin Hanım 35 puanla haftanın 1. si oluyor ve 50 bin TL'yi kazandı.

    BU HAFTA (27 ŞUBAT - 3 MART) YARIŞMACILARIN VERDİĞİ PUANLAR

    Abdullah Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : 20 puan
    Şirin Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 23 puan
    Pelin Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 27 puan
    Elif Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 16 puan
    Şaban Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : 17 puan

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacımızın evine konuk oluyoruz. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 50.000 TL'yi kazanıyor.

        BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Bu haftanın yarışmacıları:

        1. gün yarışmacısı : Abdullah Bey
        2. gün yarışmacısı : Şirin Hanım
        3. gün yarışmacısı : Pelin Hanım
        4. gün yarışmacısı : Elif Hanım
        5. gün yarışmacısı : Şaban Bey

        Bugün yarışmacılar Şaban Bey'in evine konuk olacak. Şaban Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.
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        Haberler Televizyon Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 3 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim...
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