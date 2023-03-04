Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 3 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim...

Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her Cuma bir yarışmacı haftanın birinci oluyor ve büyük ödülü kazanıyor. 50.000 TL'lik ödülün bugünkü sahibi belli oldu mu, kim birinci oldu merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte 3 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu...