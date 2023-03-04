Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu? 3 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu! 50.000 TL'lik büyük ödülü kazanan isim...

Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında her Cuma bir yarışmacı haftanın birinci oluyor ve büyük ödülü kazanıyor. 50.000 TL'lik ödülün bugünkü sahibi belli oldu mu, kim birinci oldu merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte 3 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz puan durumu...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
3 Mart 2023 Yemekteyiz puan durumu açıklandı. Haftanın 1.si Pelin Hanım oldu. Pelin Hanım 35 puanla haftanın 1. si oluyor ve 50 bin TL'yi kazandı.
BU HAFTA (27 ŞUBAT - 3 MART) YARIŞMACILARIN VERDİĞİ PUANLAR
Abdullah Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : 20 puan
Şirin Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 23 puan
Pelin Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 27 puan
Elif Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 16 puan
Şaban Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : 17 puan