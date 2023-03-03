Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı: Ferit’ten alayına ters köşe! Kızılca kıyameti koparacaklar!

Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı. Ferit'ten alayına ters köşe! Kızılca kıyameti koparacaklar. Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını bu hafta yine izleyicileri heyecanlandıracak bir bölümle ekranlara geldi. Heyecanın doruklara çıktığı Yalı Çapkını son bölümün ardından 23. bölüm fragmanında bomba gelişmeler yaşanacak. Öte yandan Ferit ile Seyran'ın mutlu anları izleyiciyi şaşırttı. İkilinin arasının her geçen gün düzelmesi şoke eden anlardan oldu.