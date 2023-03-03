Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı: Ferit'ten alayına ters köşe! Kızılca kıyameti koparacaklar!
Star TV ekranlarında cuma günü izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını bu hafta da heyecan dolu anlara tanık oldu. Son bölümde Ferit ile Seyran'ın arasının giderek düzeldiği görülürken Kazım'ın neşeli halleri de dikkat çekti. Ayrıca Ferit'in "Eşimle gurur duyuyorum" sözleri ters köşe yapan anlardan oldu. Ayrıca "Aynı yatakta yaşlanacağız" repliği de izleyiciyi duygularından anların başında yer aldı. İzleyiciler şimdi heyecanla gelecek hafta yayınlanacak bölüme kilitlendi.
03.03.2023 16:25 - Son Güncelleme: 03.03.2023 16:38
Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıktı. Ferit'ten alayına ters köşe! Kızılca kıyameti koparacaklar. Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını bu hafta yine izleyicileri heyecanlandıracak bir bölümle ekranlara geldi. Heyecanın doruklara çıktığı Yalı Çapkını son bölümün ardından 23. bölüm fragmanında bomba gelişmeler yaşanacak. Öte yandan Ferit ile Seyran'ın mutlu anları izleyiciyi şaşırttı. İkilinin arasının her geçen gün düzelmesi şoke eden anlardan oldu.
YALI ÇAPKINI 23. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN GERİ SAYIM...
Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı an haberimizde yer alacaktır.