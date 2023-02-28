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Haberler Magazin Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman 'Nereden nereye' dedirtti! Seyran ve Ferit aşkının kara bulutu Pelin'i Kahraman'ın eski hali....

Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buçe Buse Kahraman 'Nereden nereye' dedirtti! Seyran ve Ferit aşkının kara bulutu Pelin'i Kahraman'ın eski hali....

Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir merakla takip edilirken yakinen takip edilen bir isim daha var. Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman. İzleyici çılgına çevirse de oyunculuğu ve güzelliğiyle beğeni toplayan Kahraman'ın eski hali sosyal medyanın diline düştü. İşte detaylar...

28.02.2023 12:22 - Son Güncelleme: 28.02.2023 12:22
Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman ’Nereden nereye’ dedirtti! Seyran ve Ferit aşkının kara bulutu Pelin’i Kahraman’ın eski hali....

Yalı Çapkını'nda Pelo karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman gündemden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman ’Nereden nereye’ dedirtti! Seyran ve Ferit aşkının kara bulutu Pelin’i Kahraman’ın eski hali....

Rolünden dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere şaşırdığını belirten ünlü oyuncu, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu vurguluyor.

Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman ’Nereden nereye’ dedirtti! Seyran ve Ferit aşkının kara bulutu Pelin’i Kahraman’ın eski hali....

DOĞAL GÜZEL SANILIYORDU: ESTETİKLİ ÇIKTI!

Doğal güzel sanılan başarılı oyuncu Buçe Buse Kahraman, estetikli olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girmişti.

İşte başta Buçe Buse Kahraman olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman ’Nereden nereye’ dedirtti! Seyran ve Ferit aşkının kara bulutu Pelin’i Kahraman’ın eski hali....

Birce Akalay

Yalı Çapkını’nın Pelin’i Buçe Buse Kahraman ’Nereden nereye’ dedirtti! Seyran ve Ferit aşkının kara bulutu Pelin’i Kahraman’ın eski hali....

Petek Dinçöz

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