Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrıldılar! Bu vedaya yürek dayanmaz! Tek kalemde sildiler! 3 oyuncunun cenazesi tek tek kalktı

Katar'da gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası'nın TRT 1 ekranlarında yayınlanması nedeniyle bir süredir yayınlanmayan Alparslan Büyük Selçuklu hakkında şaşırtan gelişmeler duyuruldu. Peki neler oluyor?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TRT 1'in Pazartesi akşamlarını reytinge boğan Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölümüyle 12 Aralık Pazartesi izleyici karşısına çıkacak.
DİZİDEN PEŞ PEŞE 3 VEDA HABERİ!
Fenomen dizide izleyicileri üzecek 3 ayrılık birden yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uygar Özçelik, Erdinç Gülener ve Umut Karadağ diziye veda ediyor.
SÜRPRİZ TRANSFER
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 2. sezonunda kadroya bir isim katıldı. Son olarak Kalk Gidelim dizisinde oynayan Alican Okumuş, Celal rolüyle diziye dahil oldu.