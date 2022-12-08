Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 08.12.2022 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2022 16:29
    ABONE OL

    Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrıldılar! Bu vedaya yürek dayanmaz! Tek kalemde sildiler! 3 oyuncunun cenazesi tek tek kalktı

    Alparslan Büyük Selçuklu'dan peş peşe 3 ayrılık yaşandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizinin başrollerini Barış Arduç ve Kayra Zabcı paylaşıyor. iziye 3 önemli ismin veda edeceği duyuruldu. Seyirciyi şaşırtacak gelişmeyle birlikte detaylar da belli oldu. Buna göre Uygar Özçelik, Erdinç Gülener ve Umut Karadağ diziye veda ediyor.

    Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrıldılar!

    Katar'da gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası'nın TRT 1 ekranlarında yayınlanması nedeniyle bir süredir yayınlanmayan Alparslan Büyük Selçuklu hakkında şaşırtan gelişmeler duyuruldu. Peki neler oluyor?

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    TRT 1'in Pazartesi akşamlarını reytinge boğan Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölümüyle 12 Aralık Pazartesi izleyici karşısına çıkacak.

    DİZİDEN PEŞ PEŞE 3 VEDA HABERİ!

    Fenomen dizide izleyicileri üzecek 3 ayrılık birden yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uygar Özçelik, Erdinç Gülener ve Umut Karadağ diziye veda ediyor.

    SÜRPRİZ TRANSFER

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 2. sezonunda kadroya bir isim katıldı. Son olarak Kalk Gidelim dizisinde oynayan Alican Okumuş, Celal rolüyle diziye dahil oldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Muhalefete sert tepki: Bunlar cahil
    Haberler Televizyon Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrıldılar! Bu vedaya yürek dayanmaz! Tek kalemde sildiler! 3 oyuncunun cenazesi tek tek kalktı
        SON DAKİKA