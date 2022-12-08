Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrıldılar! Bu vedaya yürek dayanmaz! Tek kalemde sildiler! 3 oyuncunun cenazesi tek tek kalktı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1'in Pazartesi akşamlarını reytinge boğan Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölümüyle 12 Aralık Pazartesi izleyici karşısına çıkacak.

DİZİDEN PEŞ PEŞE 3 VEDA HABERİ!

Fenomen dizide izleyicileri üzecek 3 ayrılık birden yaşanacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uygar Özçelik, Erdinç Gülener ve Umut Karadağ diziye veda ediyor.