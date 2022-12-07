Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Bala Hatun Alçiçek Hatun’u böyle kaçırdı!

İsmihan Sultan, Osman Bey'in Alçiçek ve Bayındır Bey için düzenlenen düğün toyuna katılması karşısında şaşkınlığını dile getirirken Osman Bey "Daha hiçbir şey görmediniz. Sizin aranızda bana bedel ödetebilecek hiç kimse yoktur. Sizin oyunlarınız, sadakatsizliğiniz, fitneleriniz bizim yüreğimizde hiçbir şey kaybettirmez. Ne aşkı, ne de vatan sevdasını!" diyerek tepkisini gösterdi.