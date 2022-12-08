Pınar Deniz'in ödül konuşması Rihanna'dan alıntı çıktı! 'Dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum' demiş ti'ye alınmıştı sözler kopyala-yapıştır
4 Aralık akşamı dağıtılan Altın Kelebek Ödülleri'nin yankıları hala devam ediyor... Geceye damga vuranlardan biri de Yargı dizisi ve başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz olmuştu. Özellikle Pınar Deniz'in kıyafeti çok eleştirilirken 'En iyi kadın oyuncu ödülü'nü alırken yaptığı konuşma sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuş, kendisini ti'ye alan paylaşımları meslektaşları Burcu Özberk ile Farah Zeynep Abdullah da beğenmişti. 'Dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum' diyen Pınar Deniz'in ödül konuşmasının, Rihanna'dan alıntı olduğu iddiaları sosyal medyayı salladı bu kez. İşte haberin detayları...
Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' ödülünü kazandı. Altın Kelebek'ini alan Deniz yaptığı ödül töreni konuşmasıyla günlerce gündemden düşmedi. Pınar Deniz'in konuşma metninin 5 yıl önce bir törende konuşan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın konuşmasıyla benzer olduğu ortaya çıktı.
Pınar Deniz, Pantene Altın Kelebek Gecesi'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almış; ödül töreni sırasındaki konuşmasıyla tartışma yaratmıştı...
Ödülünü alan Pınar Deniz, daha sonra kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. İzlediği bir filmden etkilenerek oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Pınar Deniz, nasıl oyuncu olduğunu anlattı.
Deniz konuşmasında "Çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu öfkeydi… Herhalde başka bir duygu ile tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben bundan çok etkilendim, sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim; 'Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım' dedim ve tam bu duygu beni şu an oyuncu yaptı" cümlelerini kullandı.