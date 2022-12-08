Yalı Çapkını'nda aldatma ortaya çıktı! 'Ahlaksızlar' Ferit dayak manyağı oldu! Gerçek hikayedeki gibi evsiz barksız ve Seyran'sız kalınca...
Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı! Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde Pelin ve Ferit arasındaki gerginlik arşa çıktı. Gece gezmesinde magazine düşen Ferit, her şeyin ortaya çıkmasıyla Halis Ağa'dan tokat yedi. Öte yandan Kazım Ağa öğrendikleri karşısında öfkeden deliye dönüp Halis Ağa'ya kafa tuttu. Arada ezilen Seyran ise Ferit'e sarıldı. İşte yeni bölümden detaylar...
08.12.2022 15:32 - Son Güncelleme: 08.12.2022 15:32
Yalı Çapkını 12. bölümüyle 9 Aralık yarın Star'da izleyicisiyle buluşacak. Dizinin gerçek olduğu Gülseren Budayıcıooğlu tarafından açıklanmıştı. Gerçekte hikayenin sonu felaketle sonuçlanıyor. Peki dizide evsiz barksız ve Seyran'sız kalan Ferit ne yapacak? Dedesinin tokatından sonra feleği şaşan Ferit deliriyor. İşte 12. bölüm fragmanı...
Başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla son haftaların en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını yeni bölümüyle ortalığı karıştırmaya devam ediyor.
Son bölüm fragmanıysa tüyleri diken diken etti. Yayınlandığı ilk günden bu yana ortalığın tozunu dumanına katan Yalı Çapkını dizisinde sular bir an olsun durulmak bilmiyor.