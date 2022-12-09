9 Aralık 2022 Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil bugün neden yok? Seren Serengil ayrıldı mı?

SEREN SERENGİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı.

Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı. Beyaz TV'de hafta içi yayınlanan 'Söylemezsen Olmaz' adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.