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    • 09.12.2022 10:15
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    • 09.12.2022 10:20
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    9 Aralık 2022 Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil bugün neden yok? Seren Serengil ayrıldı mı?

    Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil'in bugün neden ekrana çıkmadığı merak ediliyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip programı izleyenler ünlü magazin sunucusunun programdan ayrılıp ayrılmadığını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    9 Aralık 2022 Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil bugün neden yok?

    9 Aralık 2022 Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil bugün neden yok sorusu gündeme geldi. Hayranları, Serengil'in Söylemezsem Olmaz'dan ayrılıp ayrılmadığını öğrenmek istiyor. Peki Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı mı? Seren Serengil kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne?

    SEREN SERENGİL BUGÜN NEDEN YOK?

    Seren Serengil 9 Aralık 2022 bugün Söylemezsem Olmaz programında yer almadı. Ancak henüz bugün neden olmadığı bilinmiyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    SEREN SERENGİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı.

    Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı. Beyaz TV'de hafta içi yayınlanan 'Söylemezsen Olmaz' adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.

        SEREN SERENGİL HASTALIĞI NE?

        Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, zor günleri atlattı. Söylemezsem Olmaz programında ameliyata gireceğini açıklayan Serengil, sevenlerinden dua istemişti. "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor"

        DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

        Türkiye'nin Seren Serengil'in hastalığı olarak tanıdığı dumping sendromu mide ameliyatı geçirmiş kişilerde ortaya çıkan bir durumdur. İlk kez 1922 yılında tanımlanmıştır. Mide cerrahisinin şekli dumping sendromunun şiddetini belirler. Cerrahi nedenler arasında gastrojejunostomi, gastrik bypass ameliyatları, mide ülseri ameliyatları sayılabilir.

        Cerrahi olmayan sebepler arasında da diyabet hastalığı, bazı viral hastalıklar ve idiopatik nedenler bulunur.Erken dumping: Gıda alımından 10-30 dakika sonra şikayetler başlar.

        Alınan karbonhidrattan zengin gıdanın (basit şeker içeren) hızla ince bağırsağa geçmesi sonucu yüksek ozmolaritesi (yoğunluğu) nedeniyle bağırsak hücre duvarından bağırsak lümenine yani bağırsak içine yoğun sıvı çekmesi sonucunda başta bağırsak duvarında gerginliğe yol açarak, kramp tarzı şiddetli ağrıyla birlikte aşağıdaki bulgulara neden olur.
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        Haberler Televizyon 9 Aralık 2022 Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil bugün neden yok? Seren Serengil ayrıldı mı?
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