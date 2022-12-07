Çöp Adam’ın Nesrin’i Hülya Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Çiçek Taksi, Hababam Sınıfı, Emret Komutanım...
Kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu gibi isimlerin yer aldığı Çöp Adam dizisinde Nesrin karakterini canlandıran Hülya Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Bir çocuk annesi Hülya Şen'in özellikle eski eşi merak edildi. "Hülya Şen'in eski eşi kim?" sorusunu aratanlar, ünlü oyuncunun bir dönem kiminle evli olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Hülya Şen'in Çiçek Taksi, Hababam Sınıfı, Emret Komutanım gibi dizilerde rol alan ve kendisi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...
07.12.2022 22:38 - Son Güncelleme: 07.12.2022 22:38
Bir çocuk annesi Hülya Şen'in özellikle eski eşi merak edildi. "Hülya Şen'in eski eşi kim?" sorusunu aratanlar, ünlü oyuncunun bir dönem kiminle evli olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.