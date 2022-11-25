Yalı Çapkını Kazım Ağa öldü mü? Diren Polatoğulları Yalı Çapkını dizisinden ayrıldı mı, neden? Flaş açıklama geldi! 'Gerçek hikayede..'

"Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız. Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum.Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"