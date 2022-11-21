'Seni öldürürüm kadın' Fatih Doğa'nın üzerine gidiyor! Boşanacaklar mı? Kızılcık Şerbeti 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kızılcık Şerbeti 5. bölüm fragmanını izlemek isteyenler araştırmalara koyuldu. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti 4. bölümüyle Cuma günü yayınlandı. Son sahnede kocasının kendisini aldattığından şüphelenen Pembe soluğu Kıvılcım'ın evinde aldı. Alev ile Abdullah Bey'in yasak aşk yaşadığını iddia eden Pembe Alev'in evden çıkmasıyla şoke oldu. 5. bölüm fragmanı geldi. Fragmana 'Seni öldürürüm kadın' sözleri damga vurdu. İşte yeni bölümde olacaklar...
KIZILCIK ŞERBETİ 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Kızılcık Şerbeti'nin 5. bölüm fragmanı yayında! Fragmanda Kıvılcım şiddet gören bir kadını kurtarıyor.
Pembe o anlarda panikle olanları izlerken şiddet uygulayan adamın 'Seni öldürürüm kadın' diyerek bağırdığı görülüyor.
Öte yandan Doğa ve Fatih arasındaki tartışmalar büyüyor. Fatih, 'Evli bir kadının gece dışarı çıkması hiç hoş değil, Ben erkeğim çıkarım.' diyor.
Doğa Fatih'in bu çıkışları karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, Fatih ise Doğa'ya sesini yükselterek, 'Benim de ailemin de yapısı bu sen de kabul etmek zorundasın' diyor.
İzleyiciler ise bu tartışmanın üzerine 'Boşanacaklar mı?' sorusunu yöneltti. Çiftin son durumu yeni bölümde belli olacak.