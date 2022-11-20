Yalı Çapkını finali ifşalandı intihar detayı olay! Ferit ve Seyran aşkında çıkmaz son! Mendilleri hazırlayın Gülseren Budayıcıoğlu...
Yalı Çapkını finali ifşalandı intihar detayı olay! Ferit ve Seyran aşkında çıkmaz son! Mendilleri hazırlayın... Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin final bölümü merak ediliyordu, ortaya çıkan bilgiler herkesi derinden üzdü. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi bakın nasıl bitiyormuş...
Yalı Çapkını finali ifşalandı intihar detayı olay! Ferit ve Seyran aşkında çıkmaz son! Mendilleri hazırlayın Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını dizisinin finaline dair gelen bilgiler olay!
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Dizinin güçlü kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.
Zorla evlendirilen Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide yaşanan entrikalar da izleyicilerin heyecanını artırdı. Burhan Cahit'in kitabına dayanan dizinin sonunda ne olacağı merak konusu olurken, Yalı Çapkını'nın sonu ortaya çıktı.