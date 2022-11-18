Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Ferit’in Abi’si Ersin Arıcı’nın memleketi...
Kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Gülçin Santırcıoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı, son bölümle birlikte gündem oldu. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakterinin bir an olsun yanından ayrılmayan Abidin ile izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 31 yaşındaki oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Ersin Arıcı aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Arıcı'nın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ersin Arıcı'nın memleketi...
Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı, son bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
YALI ÇAPKINI ABİDİN ERSİN ARICI KİMDİR?
1991 yılında dünyaya gelen Ersin Arıcı, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra aldıktan sonra Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'ne gitti.
Ersin Arıcı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren yana Tabula Rosa, İnsanlık Suçu, Keşke Hiç Büyümeseydik, Avlu, Kağıttan Hayatlar, Yakamoz S-245, Gidenler gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Avlu dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
BAKIN ASLEN NERELİ!
Yalı Çapkını dizisiyle de popülerliğini arttıran Ersin Arıcı'nın memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ersin Arıcı aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Arıcı'nın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.