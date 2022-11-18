Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte Ferit’in Abi’si Ersin Arıcı’nın memleketi...

Ersin Arıcı, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2015 yılından itibaren yana Tabula Rosa, İnsanlık Suçu, Keşke Hiç Büyümeseydik, Avlu, Kağıttan Hayatlar, Yakamoz S-245, Gidenler gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı. Avlu dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.