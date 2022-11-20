Gönül Dağı bu akşam yok mu, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisiyle ilgili flaş açıklama geldi. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi bugün yayınlanmayacak. Peki Gönül Dağı bu akşam neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı ve tüm merak edilenler...
GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Gönül Dağı dizisi 20 Kasım 2022 Cumartesi günü yayınlanmayacak. Bu akşam TRT 1'de Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Katar-Ekvator" ekranlara gelecek.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gönül Dağı 78. bölümü 27 Kasım 2022 tarihinde saat 20:00'da yayınlanacak.
20 KASIM 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Kalk GidelimUyanış: Büyük Selçuklu
11:50 Enine Boyuna
13:00 Hayallerin Peşinde