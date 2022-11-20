Gönül Dağı bu akşam yok mu, neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı!

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisiyle ilgili flaş açıklama geldi. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi bugün yayınlanmayacak. Peki Gönül Dağı bu akşam neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı ve tüm merak edilenler...