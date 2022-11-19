Meğer kaşlarını... Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'in eski haline bakın!

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in eski halini gören tanıyamıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı fenomen dizi Yalı Çapkını her Cuma Star TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana ilgi ile takip edilen dizinin ünlü oyuncusu değişimiyle şaşırttı. Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir 1998 doğumlu. 24 yaşındaki genç oyuncunun eski fotoğraflarını görenler 'Yolda görsem tanımam' , 'Evrime kafa atmış' gibi yorumlarda bulundu. İşte Mert Ramazan Demir'in çok konuşulan eski hali...