Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! "27 yıldır hiç değişmemiş..." Yalı Çapkını'nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış!
Yalı Çapkını'nın sevilen oyuncusu Gözde Kansu ilk olarak 95 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle hayatımıza girmiş.
19.11.2022 11:20 - Son Güncelleme: 19.11.2022 11:20
Oyunculuk kariyerine Çiçek Taksi ile başlayan Gözde Kansu birçok kişi tarafından büyük ilgi çekiyor. Sevilen oyuncu son olarak rol aldığı Yalı Çapkını dizisinde kayınvalide rolüüyle büyük beğeni topladı. 1995 senesinde Çiçek Taksi'de oynayarak ekran hayatına başlayan Kansu'nun yıllara meydana okuması da gözlerden kaçmadı. İşte o fotoğraflar...