Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! "27 yıldır hiç değişmemiş..." Yalı Çapkını'nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış!

Oyunculuk kariyerine Çiçek Taksi ile başlayan Gözde Kansu birçok kişi tarafından büyük ilgi çekiyor. Sevilen oyuncu son olarak rol aldığı Yalı Çapkını dizisinde kayınvalide rolüüyle büyük beğeni topladı. 1995 senesinde Çiçek Taksi'de oynayarak ekran hayatına başlayan Kansu'nun yıllara meydana okuması da gözlerden kaçmadı. İşte o fotoğraflar...