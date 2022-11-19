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Haberler Magazin Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! "27 yıldır hiç değişmemiş..." Yalı Çapkını'nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış!

Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! "27 yıldır hiç değişmemiş..." Yalı Çapkını'nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış!

Yalı Çapkını'nın sevilen oyuncusu Gözde Kansu ilk olarak 95 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle hayatımıza girmiş.

takvim.com.tr
19.11.2022 11:20 - Son Güncelleme: 19.11.2022 11:20
Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! 27 yıldır hiç değişmemiş... Yalı Çapkını’nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış!

Oyunculuk kariyerine Çiçek Taksi ile başlayan Gözde Kansu birçok kişi tarafından büyük ilgi çekiyor. Sevilen oyuncu son olarak rol aldığı Yalı Çapkını dizisinde kayınvalide rolüüyle büyük beğeni topladı. 1995 senesinde Çiçek Taksi'de oynayarak ekran hayatına başlayan Kansu'nun yıllara meydana okuması da gözlerden kaçmadı. İşte o fotoğraflar...

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Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! 27 yıldır hiç değişmemiş... Yalı Çapkını’nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış!

Başarılı oyuncunun ilk halini görenler ise "hiç değişmemiş" , "27 yıl olmasına rağmen aynı.." gibi yorumalrda bulunu.

Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! 27 yıldır hiç değişmemiş... Yalı Çapkını’nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış!

1980 doğumlu Kansu 2022 itiabriyle 42 yaşındadır.

Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! 27 yıldır hiç değişmemiş... Yalı Çapkını’nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış!

İşte Gözde Kansu'nun 95 yılında ilk rol aldığı dizideki ve şimdiki hali...

Gözde Kansu 95 yılında o diziyle hayatımıza girmiş! 27 yıldır hiç değişmemiş... Yalı Çapkını’nın mükemmel kaynanası Gülgün bakın nerede oynamış!

Oyuncuların ilk rol aldıkları dizileri görünce şoke olacaksınız...

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